ESKİŞEHİR (İHA) – Engelli vatandaşların EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Alımı’na başvurması için Açıköğretim sınav sonuçlarının hızlı şekilde açıklanması talebine duyarsız kalmayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından verilen talimatla, 2 milyona yakın cevap anahtarı 30 saat gibi rekor bir sürede okundu.

Engelli öğrenciler tarafından Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel’e EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Alımı’na tercihte bulunabilmek için 27 Ocak tarihine kadar Açıköğretim sınavlarının açıklanmasına yönelik mailler ve mesajlar atıldı. Taleplere duyarsız kalmayan rektör, sorumlulara talimat verdi. Hafta sonu yapılan sınav kağıtlarının 20 Ocak Pazartesi günü üniversiteye ulaşmasıyla çalışmalar başladı. Yoğun mesai harcayan ekipler, optik okuyucularla 30 saatte Türkiye’nin 120 ayrı noktasından gelen sınav kağıtlarını okudu. Ekiplerin kontrollerini tamamlanmasının ardından sınav sonuçları yayınlanacak. Rektör Adıgüzel, ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde engelli öğrencilerin personel alım tercih dönemine yetişebileceğinin müjdesini bizzat verdi.

“27’sinden önce sınav sonuçlarını açıklayacağız”

Öğrencilerin kendilerine ulaşmasının ardından konuya duyarsız kalmadıklarını ifade eden Adıgüzel, “Sınavların ne zaman açıklanacağı tüm Türkiye’de merakla bekleniyor. Sosyal medya üzerinden engelli öğrencilerimiz mesaj atmaya başladı. 27 Ocak tarihinde engelli öğrencilerimizin kapasite tercihleri için son günmüş ve sınavların erken açıklanabilmesi için çok fazla talep geldi. Mezun olabilecek durumda olan yaklaşık 4 bin engelli öğrencimiz var. 3 vardiya çalışarak, öğrencilerimizin tercih yapabilmeleri için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz. Açıköğretim Sistemi sınav sonuçlarının açıklamak için arkadaşlarımız büyük bir gayret içerisinde. İnşallah tercih dönemine yetiştireceğiz ve 27’sinden önce sınav sonuçlarını açıklayacağız. Engelli öğrencilerimizin başvuru yapabilmesi için büyük bir gayret içerisindeyiz” dedi.

“30 saat gece gündüz çalışarak sınavın okumasını bitirdiler”

Ekiplerin çalışmaları hakkında konuşan Rektör Adıgüzel, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“1 milyon öğrencimiz var ve 2 milyona yakın bireysel soru formunun okunması söz konusu. Bu çok büyük bir rakam ve bu iş için 10-15 gün arasında bir süreye ihtiyacımız var. Ama arkadaşlarımız büyük bir gayret sarf etti. Bu yüz yüze yaptığımız bir sınav ve dolayısıyla Türkiye’nin 120 farklı sınav noktasından sınav kâğıtları geliyor. Pazartesi sınav sonuçları elimize ulaştı. Arkadaşlarımız, 30 saat gece gündüz çalışarak, sınavın okumasını bitirdiler. Birkaç gün sonra kontrolleri bitirerek, Pazar günü sonuçları açıklayacağız. Son derece dikkatle çalışıyoruz. Arkadaşlarımız büyük bir dikkatle, gayretle ve hassasiyetle çalışıyor. Büyük bir özveriyle engelli öğrencilerimizin 27’sindeki başvuru tamamları için çalışmalarımızı bitiriyoruz.”