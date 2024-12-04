2. Ordu Komutanlığı bandosu düzenlediği konser ile Şırnak turnesinin finalini yaptı. 2 bin Şırnaklının takip ettiği konserde engelli kız öğrenci bando ekibine şeflik yaptı.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı spor salonunda düzenlenen konsere Şırnaklı vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi. Marşlar ve türküler seslendiren bando takımına dinleyiciler de hem söyleyerek hem de alkışlarla eşlik etti. Bando şefinin davetiyle sahneye gelen öğrenciler şarkılar seslendirdi. Eşlik ettiği şarkıları çalan bando ekibine şeflik yapmak isteyen engelli kız öğrenciyi kırmayan bando takımı şefi, batonu engelli kıza verdi. Uzun bir süre ekibe şeflik eden engelli kız öğrencinin mutluluğu gözlerinden okundu.

Konsere; Şırnak Vali Yardımcısı Emine Dilce, Şırnak Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, Şırnak İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Koray Kılıçkaya, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.