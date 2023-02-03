Adıyaman’da, zihinsel engelli Muhammed Taymaz (9), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün yaptığı doğum günü sürprizi ile ilk doğum günü pastasını kesti.

Adıyaman’da, zihinsel engelli Muhammed Taymaz (9), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün yaptığı doğum günü sürprizi ile ilk doğum günü pastasını kesti.

Zihinsel engelli Muhammed Taymaz, ilk doğum gününü 9 yaşında kutladı. Bugüne kadar hiç doğum günü kutlayamayan Muhammed Taymaz’ın ilk doğum gününü Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve ekibi kutladı.

Evinde ziyaret edilen Muhammed’e sürpriz yapıldı. Karşısında doğum günü pastasını gören Muhammed’in mutluluğu gülüşüyle yüzüne yansıdı.

Engelli baba Hüseyin Taymaz ve anne Zeliha Taymaz’ın 4 çocuğundan birisi olan Muhammed Taymaz’ın pastasını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Psikodestek ve Aile Sosyal Destek personelleri ile ailesi birlikte kesti.

Ailenin hem maddi imkansızlık hem de Muhammed’in engel durumundan dolayı bu güne kadar doğum günü kutlaması yapamadığı öğrenildi.

Yapılan sürpriz ile çok mutlu olduklarını dile getiren anne Zeliha Taymaz, “Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bize sürpriz yaptı, biz çok sevindik. Hem çocuğum sevindi hem biz sevindik. Böyle bir program hazırladıkları için Allah onlardan razı olsun, çok teşekkür ederiz. Zaman zaman bizleri ziyaret ediyorlar, kendilerinden çok memnunuz. Hal hatırımızı soruyorlar ve bizi hiç unutmuyorlar. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ise 2022 yılında 35 bin hane ziyareti gerçekleştirdiklerini ve Muhammed Taymaz gibi özel çocuklara özel ilgi gösterdiklerini ifade etti. Çelik, “Bugün özel çocuğumuz Muhammed’in doğum gününe katılarak onun doğum gününü kutladık. Ailemiz bizi evlerinde misafir etti. Burada olmaktan son derece mutluyuz. Gönül, gönül alınarak kazanılır. Devlet vatandaşının mutluluğu ile mutlu olur. İşte bu düsturla, bu şiarla biz de gerçekten vatandaşımızın yanında olmak istiyoruz. Çünkü bizler Bakanlık olarak, İl Müdürlüğü olarak devletin gören gözüyüz, duyan kulağıyız, tutan eliyiz. Müdürlük olarak 2022 yılında ulusal hane ziyaretleri çerçevesinde 35 bin ailemize Adıyaman’da misafir olduk. Yaklaşık 4 yıldır köy köy, mahalle mahalle gezerek, vatandaşların varsa sorunlarını çözülme noktasında köprü görevi görüyoruz” ifadelerini kullandı.