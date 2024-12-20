Bilecik’te Muhammed Emir Ertuğrul’un tek hayali Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavını (E-KPSS) kazanarak maaş alıp ayaklarının üzerinde durmak.

Bilecik Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından kentteki özel bireylerin 2025 yılında yapılacak olan E-KPSS hazırlanmasında yardımcı olunuyor. Tarih Öğretmeni Sinem Akyol eşliğinde her pazartesi 3 saatlik kursla katılımcılar ücretsiz olarak E-KPSS’ye hazırlanıyor.

Tarih Öğretmeni Sinem Akyol, Bilecik Kent Konseyinde ücretsiz E-KPSS kursları vermeye başladığını anlatarak, "Amacımız buradaki öğrencilere sınava hazırlayıp hedeflerine ulaştırmak” dedi.

"İhtiyaçları olan her konuda onlara yardımcı olmaya gayret ediyoruz"

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, kent konseyin en önemli bilişenlerin Kadın Meclisi, Engelliler Meclisi, Gençlik Meclisi ve Çocuk Meclisi olduğunu söyleyerek, "Bunlardan Engelliler Meclisi çok aktif ve Meclis Başkanı Çiler Kocaman da çok aktiftir. Bizim burada ki yaptığımız etkinlikler onlara katkı sağlamak. Lojistik destek sağlamak aslında bütün faaliyetleri kendileri yapıyorlar. Bize çok bir iş kalmıyor çok aktifler gerçekten. Onların bazı kursları var sosyal yaşamla uyumlarını sağlamak için burada ki kurslarını veriyorlar başarılı bir şekilde devam ediyor. Mozaik kursu, seramik kursu çeşitli kurslar var. E- KPSS kursları ile ilgili çalışmalar başladı yani ihtiyaçları olan her konuda onlara yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Onlar da bize fazlasıyla yardımcı olup katkıda bulunuyorlar" dedi.

"Çok güzel bir ortamda bulunuyoruz, sıcak bir ortam"

E- KPSS’ye hazırlanan Merve Önal ise “Buradaki engelli E-KPSS kursuna geliyoruz. Bizlere her çalışmamızda hocamız yanımızda. Ücretsiz olarak sunulan eğitim kursumuz için çok teşekkür ederim. Devletimizden Allah razı olsun. İnşallah burada kazandığımız takdir de memur öğretmen, okuduğumuz okuldan mezun olduğumuzda inşallah Allah nasip edeceğine inanıyorum. Güzel bir dönem, sınav için çalışmalarımız devam edecek ve diğer arkadaşlara da gördüklerinde, duyduklarında buraya gelmelerini istiyorum. Çok güzel bir ortamda bulunuyoruz, sıcak bir ortam sizleri de beklerim inşallah çok teşekkür ederim" dedi.

"Allah izin verirse atanacağım, inşallah maaşım olur"

E- KPSS’ye hazırlanan Muhammed Emir Ertuğrul ise "Ben burada üniversite sınavına, hem de E-KPSS sınavına hazırlanıyorum. Allah izin verirse derslerime çalışıyorum. Bazen zorlandığım oluyor. Bazen de takıldığım oluyor. Yapabildiğimi yapabiliyorum, emek harcıyorum kitap okuyorum ders çalışıyorum. Allah izin verirse atanacağım inşallah. İnşallah maaşım olur, Allah nasip eder inşallah" ifadelerine yer verdi.