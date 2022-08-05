SAMSUN (İHA) – Samsun’da engelli miniklerin tekerlekli sandalyeleriyle yaptıkları dans gösterileri herkesin beğenisini kazandı. Dans etmek hem çocukların sosyalleşmesini sağlarken aynı zamanda da fiziksel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun’da engelli miniklerin tekerlekli sandalyeleriyle yaptıkları dans gösterileri herkesin beğenisini kazandı. Dans etmek hem çocukların sosyalleşmesini sağlarken aynı zamanda da fiziksel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Atakum ilçesinde bulunan bir dans merkezindeki engelli minikleri yaptıkları dans hem özgüvenlerine hem de fiziksel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Başlarında bulunan 10 yıllık fizyoterapist olan Sanem Reyhan Ceylan gönüllü olarak miniklere dans eğitimi veriyor. Bu süreçte çeşitli etkinliklerde görev alan engelli minikler herkesin beğenisini kazanıyor.

“Çocuklar dans ettiği zaman motivasyonları artıyor”

Dansın engelli bireylerin gelişimine çok büyük katkısını olduğunu ifade eden Sanem Reyhan Ceylan, “10 senedir fizyoterapistlik yapıyorum. Bu yüzden engelli bireyleri sürekli iç içeyim. Bu işe ilk olarak 2018’de tekerlekli sandalye ile başladım. Son iki senedir hem dans ediyoruz hem de çocuklarla birlikte çeşitli etkinliklere katılıyoruz. Çocuklar dans ettiği zaman kendi özgüvenleri artıyor, motivasyonları artıyor. Bu durum fiziksel hareketlerine de yansıyor. Bu şekilde hem tedavilerini tamamlamış oluyorlar hem de sosyalleşmiş oluyorlar. Burada amacımız ailelerin birbirine destek olması, çocukların birbirlerini tanımları ve sosyalleşmeleridir” dedi.

“Tüm arkadaşlarıma öneriyorum”

Dans eden 10 yaşındaki Nehir Semiz, “Dans etmek bana özgüven kazandırıyor. Dans edince mutlu oluyorum. Güzel şeyler hissettiriyor. Burada yeni arkadaşlıklar ediniyorum. İyi ki tanışmışım. Herkese dans etmeyi öneriyorum” diye konuştu.

Nehir Semiz’in annesi Yasemin Semiz, “Sanem hanımın sosyalleşme adına yaptığı bu projeden çok mutluyuz. Kızım adına da çok mutluyum. Çok sosyalleşiyor. Zaten müzik dinleyince insan hareketli oluyor. Yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. Yeni ailelerle tanışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bütün dansları çok severim”

Dans eden 8 yaşındaki Ahsen Şirin, “Dans etmeyi çok seviyorum. Arkadaşlarımla birlikte dans etmeyi çok seviyorum. Burada arkadaşlarımla oynuyorum, eğleniyorum. Bütün dansları çok severim” ifadelerini kullandı.

Ahsen Şirin’in annesi Tuğba Şirin ise "Biz dansa yeni başladık. Çok mutlu oluyor. Evde bile müzikleri açınca bayağı mutlu oluyoruz. Fiziksel açıdan sosyal açıdan çok daha iyi durumdadır” açıklamasında bulundu.