Kazdağların’da 4 ayrı parkurda koşulan Kar Spor İda Ultra Maratonun’da 10 Engelli, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde kilometrelerce koştu.

Kazdağların’da 4 ayrı parkurda koşulan Kar Spor İda Ultra Maratonun’da 10 Engelli, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde kilometrelerce koştu.

Binlerce sporcunun katıldığı ve 4 ayrı kategoride Kazdağları’nda gerçekleştirilen Kar Spor İda Ultra Maratonu 10 engelli sporcuya ev sahipliği yaptı. Farklı kategorilerde koşuya katılan engelliler performanslarıyla dikkatleri çekti. Engelli koşucu Kemal Özel yıllardan bu yana koştuğunu ifade ederek, “Ben 1968 yılından beri koşuyorum. Onun için Türkiye’de bana koşan adam diyorlar. Olimpiyat koştum, dünya şampiyonu koştum. Triatlonda Avrupa ikinciliği var. 2010 yılından beri ultramaraton koşuyorum. Ama bugün çok özel bir gün. Çünkü bugün aynı zamanda Dünya Engelliler Günü bu vesileyle hem Dünya Engelliler Günü adına koşmuş olacağım. Hem de böyle eşsiz bir parkurda koşmanın keyfini çıkaracağım. Onun için buradayım" dedi.

Özellikle koşularda denge sorunu yaşadığını ve bunu çalışarak aştığını ifade eden Özel, “Birçok zorluğu var ama özellikle benim gibi sol kolu olmayanlar için de denge sorunu var. Özellikle yokuşlar bizim bir ampüte kol olanlar için çok zor. Kollarını çekmemiz gerekiyor. Ama ben çalışarak bunu handikapı avantaj haline çevirdim. Şu anda ultralarda yokuşlarda en iyi çıkanlardan biriyim diyebilirim” dedi.