Sinop’ta işitme engelli kadınlar, gönüllü eğitmenle birlikte el işi örgülerden çanta, hırka, battaniye gibi ürünler dikerek hem becerilerini geliştiriyor hem de stantlarda satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Sinop Kent Konseyi Engelli Meclisi üyeleri işitme engelli kadınlar, gönüllü öğretici Nermin Tansel ile birlikte el işi tığ dikimi öğreniyor. Kadınlar, kursta ürettikleri nakış, bebek hırkaları, terlik gibi el işi ürünleri stantlarda satarak ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.

İşitme engelli kadınlara dikiş eğitimi veren Nermin Tansel(72), Kent Konseyi bünyesindeki engelli kadınlara gönüllü olarak dikiş eğitimi verdiğini belirterek, “Sırf engelliler değil, dışarıdan engelsizler de geliyorlar. Gösteriyorum, el işi yaptırıyorum ve o el işi ürünleri internette ve stantta satıyorlar kendilerine gelir kapısı sağlıyorlar. 5 tane öğrencim var, konuşamıyorlar duyamıyorlar ama çok yetenekliler. Gösterdiğim örneği bir saat içinde öğreniyorlar, birkaç güne bitiriyorlar. Hayret ediyorum, biz normal insanlar bu kadar çok kapamıyoruz ama onlar çok yetenekliler” diye konuştu.

Tansel, “Örgü, tığ, nakış, bebek hırkaları, terlik, mevlit başörtüsü yaptılar tel kırmayla, çantalar yapıyorlar, kırk yama yaptık, pike, sandalye minderleri yaptık. Farklı farklı ürünler, neyi satabiliyorlarsa onları yapıyorlar. Evdeki kalan ipleri değerlendiriyorlar” dedi.

İşitme engeline rağmen dudak okuyan ve kendisini duymadığı halde konuşma yeteneğini geliştiren kurs öğrencisi ve Sinop Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Gül Ustabaş Genç, “Engellilerle iç içe olduğum için onlara yardım ediyorum, neler yapabileceklerinin üzerinde duruyorum. Burada da engellilerin hem bir şeylerle meşgul olması, hem becerilerini denemesi için çalışmalar yapıyoruz. Nermin hocam bize teklif ettiğinde çok mutlu olduk, onun sayesinde haftada iki gün kurs yapıyoruz, istediğimiz merak ettiğimiz her şeyi öğreten o. Bunları değerlendirmek için, gerekirse de aile bütçesine katkı sağlamak için satış yapıyoruz. Ben dudak okuyorum, normal biri gibi konuşuyorum ama kendi sesimi duymuyorum. Arkadaşlarımız da işaret diliyle konuşuyor, onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Kursta eğitim gören kadınlar ise bir şeyler üretmenin heyecanını yaşadıklarını ve burada olmaktan mutlu olduklarını kaydettiler.