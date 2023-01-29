Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2022 yılında engelli hastalara 1423 kez fizik tedavi hizmeti verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2022 yılında engelli hastalara 1423 kez fizik tedavi hizmeti verdi.

Her alanda hayata geçirdiği yatırımlarla şehri geleceğe taşıyan Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal projeleriyle gönül belediyeciliğinde de öne çıkıyor. 65 yaş ve üstü dar gelirli, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlara yönelik desteklerinde sınır tanımayan belediye, evde sağlık hizmetini başarıyla sürdürüyor. Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında verilen fizik tedavi ile hastaların fizyoterapistler aracılığıyla kazandığı bedensel gelişim de yüzleri güldürüyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla yapılan hizmetler kapsamında sadece 2022 yılında hastalara bin 423 kez fizik tedavi hizmeti verildi. Hastalıkta sağlıkta vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında da devam eden fizik tedavi hizmeti ile şifayı vatandaşların evlerine götürüyor.

Evde Fizik Tedavi Hizmeti kapsamında; parkinson, omurilik felci, inme, omurilik yaralanmaları sonucu tekerlekli sandalyeye bağlı yetişkin hastalar ile hareketleri etkileyen fiziksel engellilik, kas erimesi ve gebelik döneminde başlayan omurga boşluğu tanılı çocuk hastalar için sunulan hizmetle vatandaşların tedaviye ulaşmaları kolaylık kazanırken hasta bireylerin günlük yaşam aktiviteleri destekleniyor. Fizik tedavi hizmetinin yanı sıra gerekli görülmesi halinde hasta ekiplerine eşlik eden sağlık personelleri, tedavi yöntemi ve müdahalenin belirlenmesi durumunda yara bakımı ve pansuman işlemlerini de üstleniyor.

"Vatandaşlarımızın yanındayız"

Evde bakım hizmetlerini çok önemsediklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sosyal belediyeciliğin gereği olarak zor ve sıkıntılı zamanlarında halkımıza katkı vermeye çalışıyoruz. Bu nedenle evde bakım hizmetlerini çok önemsiyorum. Evde sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat kesintisiz süren bir hizmet. Her yıl binlerce vatandaşımıza bu manada destek sağlıyoruz. Ben tüm hastalarımıza şifa, büyük bir özveriyle çalışan sağlık ekibimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.