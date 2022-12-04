Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlediği konsere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, engelli ailelerine rahat bir nefes aldıracak engelli gündüz bakımevini kısa sürede Bursa’ya kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlediği konsere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, engelli ailelerine rahat bir nefes aldıracak engelli gündüz bakımevini kısa sürede Bursa’ya kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde muhteşem bir konsere imza attı. Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla düzenlenen konserde Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin gönüllü katılımcıları tarafından oluşturulan Türk Halk Müziği korosunun tüm sanatçıları adeta sahnede devleşti. Ezgilerin engel tanımadığı gecede salon hıncahınç dolarken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da bu özel gecede engelli bireyleri yalnız bırakmadı.

Gündüz bakımevi müjdesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, engelli bireylerin sosyal hayatın her alanında yer alabilmesi adına birbirinden farklı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, bugün sağlıklı görünen herkesin aslında birer engelli adayı olduğunun altını çizdi. Engelli bireylerin yaşadıkları sorunların aşılmasına adına yoğun bir çaba içinde olduklarını, sağlık raporlarıyla alakalı sıkıntılarla ilgili de yakında güzel gelişmeler olacağını dile getiren Başkan Aktaş, en yakın zamanda Bursa’ya bir engelliler gündüz bakımevi kazandıracaklarının müjdesini verdi. Engelli çocukların neredeyse bütün yükünün anneler tarafından çekildiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Babalar işte oldukları için anneler bu çocuklarla yatıyor, bu çocuklarla kalkıyor. Annelerimizin eğer işi varsa, bir şehir dışı programı varsa çocuklarını sabah getirip, akşama kadar uzmanlarımız nezaretinde tutabileceği engelliler gündüz bakımevini en kısa zamanda açıyoruz" dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da engelin kafada başlayıp, kafada bittiğini, fiziki olarak engelli görünenlerin, engelsiz gibi görünen pek çok insandan daha faydalı işler yapabildiğine tanık olduklarını söyledi. Orhan, Kent Konseyi olarak engelli görünen bireylerin de toplumda eşit haklardan yararlanabilmesi adına önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez de, hayata geçirdiği projelerle kendilerini hiç yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve Kent Konseyi Başkanı Orhan’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sahne alan Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği Korosu Şef Kemal Kamalı yönetiminde muhteşem bir konsere imza attı. Melodilerin engel tanımadığı gecede koro ve solo halinde sergilenen performanslar salonu dolduran müzik severlerden tam not aldı.

Konserin ikinci bölümünde ise Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Hüseyin Turan sahne aldı. Ünlü sanatçı, Kirvem, Edremit’in gelini, Karahisar kalesi, Ah yalan dünya, Sendeki kaşlar, Ah el yar, Bahçe duvarı, Söyleyemedim, Beyaz giyme ve Şinanari türküleriyle Bursalılara keyifli bir gece yaşattı.