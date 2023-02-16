Eskişehir’de yaşayan görme ve bedensel engelli Iraklı Türkmen, depremzedelere maddi yardımda bulundu.

Eskişehir’de yaşayan görme ve bedensel engelli Iraklı Türkmen, depremzedelere maddi yardımda bulundu.

Eskişehir’de yaşayan görme ve fiziksel engelli Iraklı Türkmen Ahmet Al Mahmut, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlere duyarsız kalamadı. Görme ve bedensel engeli bulunan 28 yaşındaki genç imkanlarının el verdiği kadar biriktirdiği 120 lirayı bölgede ki depremzedeler için bağışladı. Büyük bir afettin yaşandığını belirten Ahmet Al Mahmut, "Ailemle birlikte oturuyorum. Benim 2 gözüm hiç görmüyor ve bir elim de yok. 28 yaşında görme ve bedensel engelliyim. Depremzedelere verilmesi için 120 lira biriktirdim. Biriktirdiğim 120 lirayı, depremzedelere ulaştırılması için, Eskişehir’de yaşayan Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdul Mevcut Karabaş’a verdim" dedi.

Eskişehir yaşayan Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdul Mevcut Karabaş konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Görme ve fiziksel engelli Iraklı Türkmen Ahmet Al Mahmut kardeşimize, ‘Sizin maddi durumunuz iyi değil, sana biz yardım etmemiz lazım’ dedim. Görme ve fiziksel engelli Iraklı Türkmen Ahmet Al Mahmut, ‘Depremzedelere çok üzülüyorum, 120 lirayı almazsanız, daha çok üzülürüm. Ne olur, benim bu maddi yardımımı ilgililere ulaştırın’ dedi. Ben de çok etkilendim ve bu maddi yardımı ilgililere ivedilikle en kısa zamanda ulaştıracağım’’ dedi.