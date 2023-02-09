Edirne Valiliği öncülüğünde depremzedelere gönderilmek üzere AFAD koordinesinde Mimar Sinan Spor Salonunda başlatılan yardım seferberliğine katılan engelli gençler, gelen eşyaların taşınmasından, paketlenmesine ve kayıt işlemlerine kadar birçok faaliyette gönüllü olarak görev alıyor.

Edirne Valiliği öncülüğünde depremzedelere gönderilmek üzere AFAD koordinesinde Mimar Sinan Spor Salonunda başlatılan yardım seferberliğine katılan engelli gençler, gelen eşyaların taşınmasından, paketlenmesine ve kayıt işlemlerine kadar birçok faaliyette gönüllü olarak görev alıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde etkili olan depremlerin yıkıcı etkileri sürüyor. Türkiye, yaşanan depremlerin ardından tek yürek oldu ve yardım seferberliğine katıldı. Edirne’de depremzedelere destek olmak isteyen vatandaşlardan kimisi kan vererek, kimisi yardım malzemesi getirerek kimisi ise yardım toplama merkezlerinde görev alarak acılarına ortak olmaya çalışıyor.

"Beş yıldır yardım faaliyetlerinde gönüllü olarak görev alıyorum"

Edirne’de serebral palsi hastalığıyla mücadele eden 23 yaşındaki Cemal Hazar Kahraman, deprem yardımlarının toplandığı Mimar Sinan Spor Salonu’nda gönüllü olarak görev alıyor. Depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak isteyen Kahraman, bazen paketleme, koli yapma işlemlerine yardım ediyor, bazen ise yardım malzemesi getiren vatandaşların kaydını alıyor. Aktif olarak 5 yıldır yardım faaliyetlerinde görev aldığını söyleyen Kahraman, Elazığ depremi, orman yangınları gibi afetlerde de gönüllü olarak yardıma geldiğini aktardı.

Gönüllü olarak gelip depremzedeler için getirilen malzemelerin taşınması ve hazırlanmasına yardım ettiklerini söyleyen otizmli genç 23 yaşındaki Mehmet Kaynarca, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Çok üzgünüz. Biz de arkadaşlarımızla yapılan çalışmalara katılıyoruz. Elimizden gelen desteği sağlıyoruz. İnşallah kardeşlerimiz üşümez. Edirne’den geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.