Adana’da engelli bir gencin babasının sopayla öldürülmesi olayında tutuklanan şahsın mahkemede ifade değiştirerek kardeşini suçlaması üzerine kardeşi de tutuklandı.

Adana’da engelli bir gencin babasının sopayla öldürülmesi olayında tutuklanan şahsın mahkemede ifade değiştirerek kardeşini suçlaması üzerine kardeşi de tutuklandı.

Olay, 26 Kasım 2022’de Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Yunus Akdağ (30), sokakta yürüyüş yapan komşusu Cumali Sucu’nun zihinsel engelli oğlu Yunus Emre’ye (20) iddiaya göre hakaret edip, dalga geçti. Bunu öğrenen baba Yunus Akdağ’ı uyarınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında Yunus Akdağ, evden aldığı sopayla Cumali Sucu’nun başına vurup kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sucu, olaydan 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Akdağ’ı saklandığı adrese yaptığı baskınla yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinde, “Evin önündeki odun parçasını rastgele fırlattım, başına çarptı” diyen Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkemede ifadesini değiştiren Akdağ, odun parçasını kardeşi Şahin’in (27) attığını öne sürdü. Bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Şahin Akdağ da gözaltına alındı. İfadesinde olayla bir ilgisinin bulunmadığını iddia eden Şahin Akdağ da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.