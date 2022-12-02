Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki yüzde 57 engelli Enes Karakuş, bütün olumsuzluklara rağmen okumak için mücadele ediyor.

Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki yüzde 57 engelli Enes Karakuş, bütün olumsuzluklara rağmen okumak için mücadele ediyor.

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Karakuş azmiyle yaşıtlarına örnek oluyor. Trabzon’da dünyaya gelen ve doğuştan yüzde 57 engelli olduğunu ifade eden Karakuş, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen hayatla mücadelesini sürdürüyor.

Elinde, sağ bacağında ve gözlerinde rahatsızlık olan azimli genç spor aktivitelerinden de geri kalmamak adına her hafta yüzüyor. Ailesinden uzakta tek başına yaşayan ve buna rağmen mücadelesinden taviz vermeyen Karakuş’un en büyük hayali ise yüzme sporunda ülkesini olimpiyatlarda temsil etmek.

“Engelime rağmen mücadele etmek beni mutlu ediyor”

Ailesinden uzakta tek başına olduğu için zorluklar yaşadığını söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Enes Karakuş (20), “Hayatımda bana engel olabilecek durumlar yaşıyorum. Üniversiteyi kazanıp pek çok faaliyete girmiş olabilirim ama üniversite hayatı benim için biraz daha farklı oldu. Ailemden uzak olmak, burada yaşadığım şartlar. Ailemin yanında olduğum kadar rahat değilim bu beni elbette zorluyor. Küçükken göz ameliyatı olmuşum, tekrar rahatsızlanınca tekrar bir kayma olmuş bu nedenle gözümde de bir sorun var. Ben edebiyatı sevmezken öğretmenlerimin desteğiyle bu bölüme geldim ve başaracağımı da düşünüyorum. Yurttan çıkışım, dolmuşa binişim bazen dolmuş kalabalık oluyor tutunacak yer bulamıyorum, dengemi sağlamakta zorlanıyorum. Fakat okumak güzel, bunları eğitim yolundaki acı tatlı tarafı olarak görüyorum. Elbette bir sıkıntı yaşayacaktım ama bu da tuzu biberi oldu diyebilirim. Engelime rağmen okumaya çalışmak, kendimi gösterebilmek için çabalamak bile beni mutlu ediyor. Başarıp başaramamak önemli değil denedim demek istiyorum” diye konuştu.

“Olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek isterim

Kendini yüzme sporunda geliştirmek istediğini ifade eden Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Enes Karakuş, “Okutulmayan, ailesi tarafından zorluklar yaşatılan insanlar da var ama benim ailem bana bu konuda çok yardımcı oldu. Engelli vatandaşlara umutlarını kaybetmesinler diyorum, başarılmayacak bir şey yok hayatta bunu gördüm. Bir hedef belirleyip o hedefe ulaşmak için çaba göstermeleri yeterli. Bazen kimi insanlar fark etmiyor durumumu ona göre farklı davranıyorlar ben bunu garipsemiyorum sonuçta durumunu bilmiyor. Bazen durumumu bilip fazla abartanlar da oluyor, ben bundan açıkçası rahatsız oluyorum. Sanki hastalığım yüzüme vuruluyormuş gibi hissediyorum açıkçası bu beni rahatsız ediyor. Kendimi yüzme bölümünde geliştirmek istiyorum, zorlanıyorum ama kendimce kendimi geliştirdiğimi düşünüp yüzebiliyorum. Kendimi daha da geliştirebilirsem olimpiyatlarda ülkemi de temsil etmek isterim” dedi.