Eskişehir’de evlilikte 25’inci yılını tamamlayan aileyi, Sivrihisar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri ziyaret etti.

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Sivrihisar İlçesi’nde ikamet eden ve Engelli Evde Bakım Hizmeti’nden faydalanan bir çift evlilikte 25’inci yılını tamamladı. Sivrihisar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekiplerince, ’2025 #AileYılı’ çerçevesinde aileye ziyarette bulundu. Ziyaretin anısına çekilen fotoğraf Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Kaynak: İHA