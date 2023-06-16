Artvin’de yaşayan 11. sınıf öğrencisi bedensel engelli Elif Sude Dursun, oturdukları apartmanda asansör olmadığından dolayı babası okula gidebilmesi için her gün kucağıyla merdivenleri indirip çıkartıyor. Gerekmedikçe dışarı çıkamayan Elif Sude’nin karnesini ise her yıl annesi alıyor.

Artvin merkez Çayağzı mahallesinde yaşayan Emine ve Mehmet Dursun çiftinin tek çocukları olan 16 yaşındaki Elif Sude Dursun doğuştan bedensel engelli. Tek hayali Psikiyatrist olmak olan Elif Sude eğitimini tamamlamak için he gün okula türlü eziyet çekerek gidiyor. Yürüyemeyen Elif Sude, oturdukları apartmanda asansör olmayınca, okula gidebilmek için babası her gün kucağına alarak 3 kat inip çıkartıyor.

Yardım severler sayesinde okula ticari taksiyle gidip gelen Elif Sude, en çok psikolojik olarak yorulduğunu artık merdivenli değil asansörlü yada tekerlekli sandalyeyle doğrudan dışarı çıkabileceği bir evde yaşamak istiyor.

“Fiziken ve ruhen çok yoruluyorum”

Okumayı seven Elif Sude, tek hayalinin psikiyatrist olmak olduğunu söyledi. "11. sınıfı bitirdim seneye 12. sınıfa başlayacağım" diyen Elif Sude, ”Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesinde okuyorum. Okula gidip gelmekte zorlanıyorum. Yardım severler özel taksi tutuyorlar sağolsunlar ama şöyle bir sıkıntım var. Evimiz asansörlü olmadığı için gidip gelmekte çok zorlanıyorum. Fiziksel olarak, ruhen de çok yoruluyorum. Biz bu evi 2001 yılında almışız. Ben doğmadan ailem böyle bir durumdan haberdar olmadığı için ve bütçeleri de bu evi almaya yettiği için şuanda değiştirme şansları yok. Ya bu evi satıp asansörlü bir ev alınmasını yada okula yakın bir yerde kiraya çıkmak istiyorum. Fakat ailem emekli bunu yapabilecek gelirleri yok. Büyüklerimden yardım bekliyorum” diye konuştu.

“Ne bizim taşıyacak gücümüz kaldı nede Elif Sude’nin sabrı”

Gırtlak kanseri olan anne Emine Dursun ise ”16 yıldır ben bu çocuğumu kucağımda yada sırtımla taşıdım. Kreşe, anaokuluna, ortaokul, liseye götürdüm. Fakat artık Elif Sude büyüdü biz yaşlandık. Ne bizim taşıyacak gücümüz kaldı nede Elif Sude’nin sabrı. Asansörlü bir ev istiyorum. Babası olmadığında bir arkadaşının yanına yada hava alması için, sokağa çıkartmak istiyorum” dedi.

Baba Mehmet Dursun ise “Elif Sude’yi kucağıma alıyorum her sabah okul için indiriyorum akşama da çıkartıyorum. Bunu her gün yapıyorum. Evin büyüklüğü küçüklüğü güzelliği önemli değil yola yakın olsa, asansörlü olsa bize yeter” ifadelerini kullandı.

Taksici Atakan Atan, Elif Sude’yi 2 yıldır okula götürüp getirdiğini ifade ederek “Bir büyüğüm Elif Sude’nin durumunu anlattı ’onu okula götürür müsün’ dedi. Ben de seve seve kabul ettim. Hayır severlerin desteği ise Elif Sude’yi okula götürüp getiriyorum. İyi bir arkadaşlık kurduk. Bazen okula gitmek istemiyor ben yardımcı oluyorum moral veriyorum ona destek oluyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan gerekmedikçe dışarı çıkamayan Elif Sude’nin karnesini ise her yıl annesi alıyor.