Bolu’da halk pazarında dilencilik yapan yürüme engelli şahıs bir saatte bin 300 TL para topladı. Zabıta ekipleri tarafından topladığı paralara el konulan dilenciye 977 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, İhsaniye Mahallesi’nde kurulan halk pazarında denetim yaptı. Pazar tezgahlarının önünde tekerlekli sandalye ile dilencilik yapan yürüme engelli Metin A. (52), zabıta ekiplerinin radarına girdi. Bir süre gözlemlenen Metin A., ekipler tarafından zabıta kontrol noktasına götürüldü. Metin A’nın üzerinde yapılan aramalarda bin 300 lira para çıktı. Metin A’nın bu parayı bir saatte topladığı ortaya çıktı. Zabıta ekipleri paraya el koyarken, Metin A.’ya Kabahatler Kanuna Muhalefetten 977 TL İdari para cezası uyguladı.