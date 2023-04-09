Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından KYK yurdunda misafir edilen depremzede aileler, belirli periyodlarla ziyaret ediliyor. Son ziyarette engelli çocuk Arda’nın, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’dan talep ettiği tablet, eşi Gökşen Tutuk tarafından Arda’ya teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken Yalova’da ki KYK yurdunda misafir edilen depremzede aileler, Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor. Psikologlar eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde; deprem mağduru aileler ile çocuklarla çeşitli etkinlikler yapılarak üzerlerindeki travmaların atılması yönünde çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan son ziyarette Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un eşi Gökşen Şahin Tutuk’ta bulundu. O ziyarette deprem mağduru olan engelli çocuk ve annesi ile bir araya gelen Gökşen Şahin Tutuk, Arda’nın tablet talep etmesi üzerine bu talebi kısa sürede yerine getireceğinin sözünü verdi.

Geçtiğimiz günlerde KYK yurdunu tekrar ziyaret eden Gökşen Şahin Tutuk, Arda ve ailesi ile bir araya geldi. Tutuk, “Sana Mustafa amcanın selamlarını getirdim ve ayrıca senin tablet talebini de ilettim. Şimdi sana bir sürprizim var” diyerek Arda’ya tabletini teslim etti.