Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Silifke Belediyesi iş birliğinde engelli çocuklar ve kanser hastası kadınlar için Silifke ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kampı'nda “Kamp Bizi Çağırıyor Engelsiz Kamp” düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Silifke Belediyesi iş birliğinde engelli çocuklar ve kanser hastası kadınlar için Silifke ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kampı'nda “Kamp Bizi Çağırıyor Engelsiz Kamp” düzenlendi. 5 ilden Mersin'e gelen toplam 220 kişinin katıldığı 5 yıldızlı ücretsiz kampta hiç deniz görmeyen çocuklar denizin keyfini çıkardı.

Erzurum, Malatya, Osmaniye, Adana ve Mersin’in Silifke ilçesinden gelen özel gereksinimli çocuklar, onkoloji hastaları ve ailelerinden oluşan toplam 220 kişi, 5 günlük kampta çocuk oyunları, deniz etkinliği ve çeşitli aktivitelerle unutulmayacak anlar yaşadı. 19 kamp liderinin önderlik ettiği kampta birçok aile ilk kez denizle tanışıp, Akdeniz’in serin sularında yüzmenin heyecanını yaşadı. Kamp liderleri eşliğinde çeşitli oyunlar oynayan engelli çocuklar ve kanser hastası kadınlar, yine onların liderliğinde ve ailelerinin gözetiminde denizde yüzdüler.

Kamptaki çocukları ve ailelerini ziyaret eden Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, kampa katılanlara çeşitli hediyeler dağıtıp, birlikte pasta kesti. Çocuklara elleriyle yaş pasta yediren Başkan Altunok, kampa katılanlarla birlikte Silifke türküsü olan “Silifke’nin Yoğurdu” oyununu oynadı.

Kanser hastalığını yenen Tülay Çetin, “Kanser hastasıyım, sonrasında bu hastalığı atlattım. Kemoterapi ve ışın tedavisi gördüm. Altı ayda bir kontrole gidiyorum. 11 kişi olarak bu kampa katılıyoruz. Kontrolleri devam eden hastalar ve çocuklarımızla güzel bir gün geçiriyoruz” dedi.

Pandemiden sonra ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını belirten kanser hastası Yasemin Songu, “Bizim için moral taşıyan bir etkinlik oldu. Pandemiden sonra ilk defa böyle bir kampa katılıyoruz” dedi.

Malatya’dan engelli çocuğu ile kampa katılan anne Nihal Kartal, “Çocuklarımıza verilen bu hizmet için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızla birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz” diye konuştu.

İlk kez böyle bir etkinliğe Malatya’dan katıldığını belirten Songül Aslan, “Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği kamp sayesinde burada ilk kez denizle tanışanlar oldu. Burada eğleniyoruz. Eğitmenlerimiz bizlere ve çocuklarımıza denizin içerisinde aktiviteler yapıyor. Akşamları müzik eğlencelerimiz oluyor. Her şey yolunda ve mutluyuz. Özel çocuklarımızın bu tür etkinliklere ihtiyacı var. Farkındalık oluşturulması için de çok gerekli. Bu tür etkinliklerin devamını istiyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile beraber Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kampı'nda özel çocuklara, onkoloji hastalarına ve ailelerine 5 günlük bir kamp yaptırdıklarını ifade eden Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Kampa katılan herkes çok mutlu, huzurlu. Biz de onlarla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 5 ilimizden gelen özel çocuklarımız ve aileleri ile onkoloji hastalarımız bulunuyor. Bunun içinde hiç denizle buluşmayanlar var. Kampa katılanları hem denizle buluşturuyoruz hem de Silifke ve çevresini tanıtarak çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bakanlığımız ile birlikte 5 ille başladığımız bu projeyi inşallah ilerleyen zamanlarda 10-15 ile çıkartırız. Bu projeye katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.