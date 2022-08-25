Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde yaz kuran kursları için camii ve Kur’an kurslarına engelinden dolayı gidemeyen özel çocuklara evlerinde Kuran’ı Kerim öğretiliyor.

Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde yaz kuran kursları için camii ve Kur’an kurslarına engelinden dolayı gidemeyen özel çocuklara evlerinde Kuran’ı Kerim öğretiliyor.

Engellerinden dolayı Kur’an kursları ile camilere gidemeyen 13 engelli çocuk için harekete geçen İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü personelleri, çocukları evlerinde tek tek ziyaret ederek evlerinde Kur’an Kerim öğretmeye başladı. Engellilere yönelik her daim çalışmaları içerisinde bulunduklarını dile getiren Engelli Koordinatörü Ali Çelik, “Bu yıl Abdullah bin Ümmü Mektum Görme Engelli Kur’an Kursumuza 8 öğrenci, cami ve Kur’an kurslarımıza ise 22 engelli öğrencimiz katılmıştır.

Ayrıca 13 öğrenci de engelinden dolayı kurslarına katılamadığından din görevlileri tarafından evlerinde ziyaret edilerek imkanlar ölçüsünde Kur’an-ı Kerim ve değerler eğitimi dersleri verilmiştir.

Görme engelli kardeşlerimize kabartmalı Braille alfabesi, işitme engelli kardeşlerimize işaret dili, hafif zihinsel ve bedensel engelli kardeşlerimize baskılı Mushaf dan öğrenmenin engel olmadığını, ayrıca camiye ve Kur’an kurslarına gidemeyecek durumda olan engelli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz” diye konuştu.