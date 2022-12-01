Fatih Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde 3’üncü Geleneksel Engelliler ve Spor Şenliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, engelli çocuklarla birlikte çeşitli aktivitelere katılarak onların sevincine ortak oldu.

Fatih Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde 3’üncü Geleneksel Engelliler ve Spor Şenliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, engelli çocuklarla birlikte çeşitli aktivitelere katılarak onların sevincine ortak oldu.

Fatih Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Geleneksel Engelliler ve Spor Şenliği, Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi’nde gerçekleştirildi. Fatih Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ile birlikte gerçekleştirilen şenliğe Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı. Etkinlikte dans gösterileri, golf, basketbol, ok atma gibi çeşitli spor etkinlikleriyle gönüllerince eğlenen engelli çocuklar daha sonra Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile birlikte Haliç kıyısında kanoya binerek etkinliğin tadını çıkardı.

Etkinlik hakkında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü vesile kılarak bugün Haliç kıyısında kara kürek merkezimizde Türkiye Engelliler Federasyonu ve Haliç Sporları Derneği Gençlik Spor Müdürlüğümüz ile beraber engelli yavrularımıza bir etkinlik düzenledik. Güzel bir havada 3’üncüsü oldu ve gelenekselleşen bir etkinlik oldu. Burada yavrularımıza ve onların ailelerine farklı bir gün yaşatmak, onların engellerinin getirdiği sıkıntılarını bir nebze de olsa rahatlatacak bir etkinlik burası. Bizim de bu etkinlikte 3’üncü senemiz. Onlarla beraber pozitif enerji yüklediğimiz bir gün oluyor” açıklamasında bulundu.

Engelli birey annesi Saime Çetinkaya, “Müzik çocuklarımız için terapi oluyor. Harika bir şey bu. Yarın hepimiz engelli adayıyız. Saygı, sevgi ve hoşgörü istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz” dedi.