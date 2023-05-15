10-16 Mayıs Engelliler haftası nedeniyle Muğla İl Müftülüğü tarafından Engelli Cami buluşması gerçekleştirildi.

Kırkbirevler Camii imam Hatibi Yadigar Ceylan ve Kurşunlu Camii Müezzin Kayyımı Salih Baydur’un okuduğu Kur’an tilaveti ile başlayan program okunan Kaside Ve İlahilerle devam etti.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı,”10-16 Mayıs Engelliler Haftası olması dolayısı ile Cami Engelli buluşması gerçekleştirdik. Hayatın merkezinde yer alan Camiye gelerek bu haftayı idrak eden tüm engelli dernek yöneticilerine, engelli ailelere ve engellilere teşekkür ederim” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz Muğla’da bulunan camiler ve Kurşunlu Camii tarihi hakkında kısa bir sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından engelliler ve aileleri ilahiler ve dualar ile programa renk kattı. Türkiye Diyaneti Muğla Şubesi tarafından çeşitli ikramda bulunuldu.

Menteşe ilçesi Merkez Kurşunlu Camii’de düzenlenen programa Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Muğla Gençlik Merkezi Müdürü Oktay Tavas, Muğla Engelliler Dernek Başkanı Emine Çakıroğlu, Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı’nın yanı sıra Muğla İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Gülsüm Toraman, Muğla İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Mehmet Kurumahmut, Tdv gönüllüsü öğrenciler, Engelli Dernekleri üyeleri, engelli aileleri ve engelliler katıldı.