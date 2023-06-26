Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan özel eğitimli bireylerin rol aldığı yönetmen Yeşim Balkan Ekdi yönetiminde özel bireylerin hazırladığı “Sanal Alem“ adlı iki perdelik tiyatro oyununda özel eğitimli bireyler performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.

Tiyatro gösterisi sonunda konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı oyunun temasına vurgu yaparak; “Her şey bir Alo ile başladı. Bu özel kardeşlerimiz bir yıllık emeğin karşılığında bizlere bu muhteşem oyunu, muhteşem performanslarıyla izlettiler. Her yıl farklı bir oyunla sahnede karşımıza çıkıyorlar. Önümüzdeki yıl yeni oyunlarını merakla bekliyoruz. Bu oyunun hazırlanması sahneye konulması ve bu gecenin tertip edilmesinde başta tiyatro eğitmenimize, kurum idarecilerimize personelimize, halk eğitim merkezi çalışanlarına ve sahne ekibine teşekkür ediyorum ”dedi.

Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezinde düzenlenen yaklaşık iki saat süren tiyatro gösterisine Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Cazağ, Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Fevzi Koyunoğlu, Fethiye Huzurevi Müdürü Sevim Seringer, Çocuk Destek Merkezi Müdürü Buket Cançekenoğlu, Fethiye Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Dursun Arslan, Kuruluş Müdürü Bülent Dağ, huzurevi sakinleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde hizmet alan çocuk ve gençler ile vatandaşlar izledi.