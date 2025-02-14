Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ferizli’de gerçekleştirilen "Yasal Haklar Eğitimi" seminerinde uzman sosyolog Songül Çelik, engellilerin ailelerine hayatın her alanında sahip oldukları yasal hakları anlatarak önemli bilgiler aktardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel ihtiyaçlı bireyler ve ailelerini sahip oldukları yasal haklar konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özel ihtiyaçlı bireyler ve aileleri için Ferizli’de "Yasal Haklar Eğitimi" semineri gerçekleştirdi. Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kayıtlı özel ihtiyaçlı bireyler ve ailelerinin katıldığı seminere konuşmacı olarak Uzman Sosyolog Songül Çelik katıldı. Uzman isim, özel bireylerin ailelerine hayat boyu faydalanabilecekleri yasal hakları, faydalanabilecekleri uygulamaları anlattı ve önemli bilgiler aktardı. Özel ihtiyaçlı bireylerin hakları konusunda yanlış bilinenler anlatıldı, davranışları yaşıtlarına göre farklılık gösteren çocukların ailelere yapmaları gerekenler ifade edildi. Uzman Sosyolog Çelik aynı, zamanda aileleri hangi kurumlara müracaat etmeleri gerektiği konusunda da yönlendirdi.