Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Kemer Belediyesi iş birliğince engelli bireylerin gelişimleri ve sosyal hayata daha fazla adapte olmaları için yapılan proje çerçevesinde engelli bireyler haftada bir gün çeşitli aktivelerle vakit geçiriyor.

ABB Sosyal Hizmetler Uzmanı Filiz Küle Öğüt ile Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş öncülüğünde başlatılan proje çerçevesinde engelli bireylere spor, çeşitli aktiviteler ve yoga eğitimi verilerek, sosyal hayata daha fazla adapte olmalarının sağlanması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde haftanın bir günü ABB Çamyuva Hizmet Binası’na ücretsiz olarak taşınan engelli bireyler, Kemer Belediyesi Psikoloğu Sevilay Bozkaya eşliğinde duygu çalışması yapıyor. Kemer Belediyesi Yoga Eğitmeni Hediye Günay da engelli bireylere spor yaptırıp çeşitli aktivelerle eğlenmelerini sağlıyor. Engelli bireylere yönelik yapılan proje hakkında bilgiler veren Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş, Kemer Belediyesi olarak engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

“Engelli bireylere her zaman önem verdik”

Sayındaş, ABB ile yaptıkları ortak proje çerçevesinde haftanın bir günü engelli bireyleri evlerinden alarak ABB Çamyuva Hizmet Binası’na getirdiklerini ifade ederek, “Engelli bireylere her zaman önem verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bu çocuklarımızın hayata daha fazla entegre olmaları için çalışıyoruz. Çeşitli aktiviteler, spor, psikolog eşliğinde kişisel becerilerini geliştirmeye yönelik oyunlar ve duyu çalışmaları yapıyoruz” dedi.

“Belediye olarak engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Her insanın bir engelli adayı olduğuna dikkat çeken Sayındaş, Kemer Belediyesi olarak engelli bireylere yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında da şunları kaydetti: “Engelli bireylere yönelik çeşitli eğlence ve oyun aktiviteleri düzenliyoruz. Engellilerin yaşam koşullarını kolaylaştırmak için yol ve kaldırımlarda engelli yolları yapıyoruz. Yaz aylarında denize rahat ve güvenli şekilde girebilmeleri için engelli şezlongu temin ettik. Belediye olarak engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

“Çocuklarımızın daha fazla eğitim almasını istiyoruz”

Engelli birey annesi Güher Çelik, yaptığı açıklamasında, engeli bireylere yönelik verdiği katkılardan dolayı Kemer Belediyesi’ne teşekkür ettiğini söyledi. Engelli bireylerin özel çocuklar olduğuna işaret eden Çelik, “Aslında bu çocuklarımız toplum içine biraz zor karışıyor. Ama Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu bu konuda bize çok fazla destek oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kemer’de rehabilitasyon merkezi yetersiz. Çocuklarımızın daha fazla eğitim almasını istiyoruz. Özel çocuklara yönelik daha fazla kurslar olmasını istiyoruz. ABB ile yapılan bu projeden oldukça memnunum” diye konuştu.

Engelli birey annesi Seher Arıcıoğlu, yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız için güzel bir proje. Burada yapılan çeşitli etkinliklerle çocuklarımız enerjilerini atıyor” diye konuştu. Engelli birey annesi Zeynep Başıbüyük ise projeden çok memnun olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Çocuğum evde tek başına kaldığı zaman canı sıkılıyor. Bu proje sayesinde haftanın bir günü de olsa güzel ve keyifli vakit geçiriyor. Sadece kendi çocuğum için değil bütün özel çocuklar adına memnunum” diye konuştu.