Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Kemer Belediyesi, engelli bireylerin gelişimleri ve sosyal hayata daha fazla adapte olması için ortak proje başlattı.

ABB Sosyal Hizmetler Uzmanı Filiz Küle Öğüt ile Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş öncülüğünde başlatılan proje çerçevesinde engelli bireylere spor, çeşitli aktiviteler ve yoga eğitimi veriliyor. Haftanın bir günü ABB Çamyuva Hizmet Binası’nda yapılan proje çerçevesinde Kemer Belediyesi Psikoloğu Sevilay Bozkaya engelli bireylerle sohbet edip duygu çalışması yapıyor. Kemer Belediyesi Yoga Eğitmeni Hediye Günay da engelli bireylere spor yaptırıp çeşitli aktivelerle eğlenmelerini sağlıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Kemer Belediyesi olarak ‘Her insanın bir engelli adayı’ olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Engelli bireylere her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz. Çeşitli projelerle onların yanında yer alıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa bir proje yaptık. Haftanın bir günü engelli bireylerimizin gelişimlerini sürdürmek ve sosyal hayata daha fazla adapte olmalarını sağlamak için çeşitli aktivitelerle onları yalnız bırakmıyoruz. Emeklerinden dolayı ABB Sosyal Hizmetler Uzmanı Filiz Küle Öğüt ile Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş’a teşekkür ediyorum” dedi.