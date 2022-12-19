Mersin’de 10 milyon TL’lik yatırımla kurulan okulda engelli bireylerin sağlık ve eğitimlerine destek olunacak. Özel imkanlarla donatılan okulda eğitimler başladı.

Eren Holding’in iştiraki olan ve Türkiye ve Avrupa’nın en büyük çimento fabrikasına sahip Medcem Çimento, sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalara yenisini ekledi. Daha önce yaptığı yatırımlarla Mersin ili ve çevresinde, eğitim ve sosyal hayata katkı yapan çimento şirketi, alanında uzman akademisyenler ve danışmanlar gözetiminde hazırlanan yeni Medcem Suphiye Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun (I. Kademe) açılışını yaptı. Farklı engel gruplarındaki özel bireylerin sağlık ve eğitim çalışmalarına da destek olması açısından büyük önem taşıyan okul, Mersin ve çevresinde bu alanda hizmet sunacak en önemli merkezlerden biri olacak.

5 Aralık tarihinde eğitimlerine başlayan okulun resmi açılışı, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Medcem Çimento Genel Müdürü Murat Kahya’nın katıldığı törenle yapıldı. Açılışa ayrıca il ve ilçe kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve aileleri de katıldılar.

Yapılan açıklamaya göre, tüm tasarımı ve sunduğu tüm olanaklar ile özel gruplarda yer alan bireylere yönelik ‘Engelsiz’ olarak hazırlanan Medcem Suphiye Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim çalışmalarına olduğu kadar sağlığa yönelik de destekler sağlanacak. İçerisinde 10 özel eğitim sınıfı, 1 spor salonu, 1 fizyoterapi odası, 1 duyu bütünleme terapi odası, 1 uzay terapi odası, 1 yemekhane, 1 tam donanımlı havuz, 1 uygulama odası, 1 psikolog odası ve revir bulunan okulda yine engelli bireylere yönelik hazırlanan tam donanımlı 16 kişilik servis aracı da hazır bulunacak. 2 bin metrekare kapalı alan ve 6 bin metrekare açık alan üzerine kurulu okul, tamamı alanında uzman profesyoneller ve akademisyenlerden oluşan bir grup tarafından, eğitim ve sağlık alanlarında çok farklı hizmetler sunabilecek şekilde tasarlandı.

İlk etapta 40 özel öğrenci ve Halk Eğitim Kurslarıyla 100 özel öğrenciye hizmet sunulacak olan Medcem Suphiye Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda dönem sonuna kadar 150 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Açılışta Silifke Engelliler Derneği’nden özel öğrenciler folklor gösterisi gerçekleştirdi. İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın (İZEV) kurduğu ve engelli bireylerden oluşan Fark Band Pop Grubu’nun konser verdiği organizasyonda özel olarak hazırlanan podyumlarda bisiklet ve koşu rekor denemeleri, kitap imza etkinliği ve ‘Sanat ve Biz Sergisi’ yapıldı.

Açılış törenine katılan ve yeni Medcem Suphiye Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. Kademe) ile ilgili görüşlerini aktaran Murat Kahya, “Bu yeni merkezle birlikte sosyal sorumluluk alanında yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz. Bu okul, toplumumuzun en değerli parçalarından birini oluşturan özel çocuklarımızın eğitimlerine olduğu kadar sağlıklarına da destek sunulacağı özel bir yaşam alanı olacak. Her alanıyla özel olarak tasarlanan bu merkez, özel çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliğini sunacak, üretken biri olarak toplama katılım sağlamalarına yardımcı olacak. Yönetim Kurulu Başkanımız Emre Eren’ in fikir öncülüğü ve tam desteği ile tamamladığımız okulumuz bölgemizde çocuklarımız için büyük bir eksikliği tamamlayacak. Engelsiz bir toplum oluşturma misyonumuzun temel bir parçası ve somut hali olan okulun Mersin’e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Açılışta yapılan konuşmaların ardından Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yapılan yatırım ve çalışmalar nedeniyle Murat Kahya teşekkür plaketi takdim etti.