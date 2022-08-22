Zonguldak’ın Devrek ilçesinde farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen engelli bireyler, çevreyi temizledi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen engelli bireyler, çevreyi temizledi.

Devrek Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalmakta olan zihinsel ve bedensel engelli bireyler çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sosyal sorumluluk projesine imza attı. Duyarlı gençler, öğretmenlerine ve kurum yetkililerine çevreyi temizleyerek ve temiz tutmak için farkındalık etkinliği gerçekleştirmek istediklerini belirttiler.

Kurum Müdürü Adil Karakaruk gerekli izinleri aldıktan sonra sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Önce daha önce denenmemiş parkurlardan ilerleyen gençler, çevredeki atıkları da toplayarak hem spor hem de temizlik yaptı. Kurum Müdürü Adil Karakaruk, "Kuruluşum 2016 yılında bakanlık bünyesinde 60 kapasiteyle bakım ve rehabilitasyon hizmetine başladı. Kuruluşumuzda özel bireylerimiz zihinsel ve bedensel engellilerden oluşmaktadır. Kurumumuzda sadece bakımdan ziyade bakanlığımız politikası olan sosyal içerme projesi çerçevesinde rehabilitasyon hizmeti sunmaktayız. Personellerimizle yaptığımız toplantıda engellilerimize doğa yürüyüşleri çerçevesinde rehabilitasyon hizmeti sunmaya karar verdik. Amacımız engellilerimize doğa sevgisi kazandırmak, onları rehabilitasyonlarında rahatlatmak istedik. Kuruluşumuz öğretmenlerimizden Erkan Özdemir koordinesinde bu etkinliği gerçekleştirdik. Tüm tedbirleri alarak yaptığımız bu gezilerde engellilerimiz büyük mutluluk yaşadılar. En son ki gezimizde doğanın kirletildiğini, engellilerimizin de kendi istekleri doğrultusunda çevre temizliği yapmaya karar verdik. Amacımız sosyal farkındalık oluşturmaktı" diye konuştu.