Trabzon’un Ortahisar ilçesi Geçit Mahallesi’nde hayata geçirilen ‘En Mutlu Köy’ projesinin açılışı için geri sayım başladı. Mülkiyeti Ortahisar Belediyesi’ne ait olan alanda inşa edilen ‘En Mutlu Köy’ Projesi’nin yıl sonuna kadar hizmete girmesi bekleniyor.

Proje kapsamında hayata geçirilen tarım ve hayvancılık atölyelerinde dezavantajlı bireylerin doğanın terapötik etkisinden yararlanarak engelsiz bireylerle beraber çalışabilecekleri yeni bir yaşam alanı oluşturuldu.

Toplamda iki etaptan oluşan proje kapsamında özel gereksinimli bireylerin doğanın terapötik faydalarından yararlanarak engelsiz bireylerle birlikte çalışacakları 3 adet sera, 3 adet üretim atölyesi, 1 adet tavuk-kaz kümesi ve 1 adet rehabilitasyon merkezi inşa edildi. Seralarda deneme amaçlı domates üretimine başlandı. Yumurta tavukçuluğu kapsamında tavuk-kaz kümesine bin adet tavuk getirildi. Yaklaşık 3 hafta sonra yumurta üretimine başlanacak. Projenin verimli çalışması halinde 2. etabında 1 adet kafeterya-restoran ile 2 adet üretim atölyesi yapılacak. Seralarda ve kümeste şu anda özel gereksinimli dört birey aktif olarak çalışırken, projenin, dezavantajlı bireylerin rehabilitasyonuna ve istihdamlarına dönük olarak hayata geçirilecek.

"Proje birinci seçilerek firansman desteği sağlandı"

Mutlu Köy Projesi ile bilgi veren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Genç, projelerinin Türkiye ‘de benzerlerinin bulunduğunu ancak bir çok unsurun bir arada olduğu tek örnek olduğunu söyledi. Genç “Engelli kardeşlerimizin doğa ile buluşarak toprakla buluşmasını hem orada kendilerini daha rahat daha mutlu bir şekilde hissetmelerini bir taraftan da üretmelerini de amaçlayarak ‘En Mutlu Köy Projesi’ ismiyle projeye başladık. Proje, Mustafa Varank beyin bakanlığı döneminde birinci seçildi ve finansman desteği de bize sağladı. Kalan kısmını belediyemiz finansıyla birlikte inşallah önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Geçit Mahallesi’nde tam doğanın ortasında bir yerde engelli kardeşlerimiz bir taraftan da toprakla buluşsunlar orada seralar oluşturduk, üretim yapsınlar. Ayrıca kümes hayvanlarından bir ünite oluşturduk. Bir taraftan onlara baksınlar bir taraftan kendilerini mutlu hissetsinler ürettiklerini de satsınlar. Türkiye ‘de örneği benzer konseptlerde olanlar var ama bir çok unsurun bir arada olduğu tek örnek oluşturduk. Bundan da dolayı çok mutluyuz” dedi.

"Projemiz, öncelikle dezavantajlı bireylerimize yeni bir yaşam alanı kazandıracak"

Ortahisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Sıddık Yılmaz ise yaptığı açıklamada projenin öncelikle dezavantajlı bireylere yeni bir yaşam alanı kazandıracağını söyledi. Sıddık Yılmaz “Projemiz öncelikle dezavantajlı bireylerimizin yeni bir yaşam alanı kazandıracak bir proje. Projede iki adet seramız, tavuk kümesi ve üretim atölyelerimiz olacak. Seramızda domates yetiştirmeye başladık tavuk kümesinde yumurta tavukçuluğu planlıyoruz. Projemizin özellik arz eden kısmı engelli bireylerimizin normal bireyler gibi iletimde aktif rol alabileceği aynı zamanda bu bireylerimizin rehabilitasyonuna katkı sağlayacak bir proje. Dolayısıyla bunu çok önemsiyoruz. Geldiğimiz aşamada da bunun verimli bir adım olduğunu gördük. Üretim süreci de gayet iyi gidiyor. Domateslerimiz yavaş yavaş kendini gösteriyor, tavuklarımızın bir kısmı yumurtlamaya başladı. İnşallah ilerleyen zamanlarda üretim atölyelerini aktif hale getirdiğimizde engelli bireylerimizin istihdamına katkı sağlayacak bu alanda bireylerimizin sayısını biraz daha artırmayı planlıyoruz. Seralarımızda topraksız tarım yapılıyor. Projeyi ilk planlarken 20-30 civarında personel planlaması yapıldı. Projemiz iki etap şu anda birinci etabı tamamladık ikinci etaba geçilmedi. Projenin tamamında o kadar birey söz konusu. Şu anda 4 tane engelli bireyimiz bunların ikisi işitme engelli ikisi de hafif zihinsel engelli. İlerleyen dönemlerde bu sayıyı biraz daha artırmayı planlıyoruz. Türkiye’de örneği, bunun aynısından yok ancak gerek sosyal medyada gerekse diğer yayın kanalları vasıtasıyla Üsküdar Belediyesi’nin güzel bir projesi var. Ancak bu nevide bir projeyi ben görmedim. Karadeniz Bölgesinde ilk diye umuyorum” diye konuştu.