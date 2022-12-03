3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine katılan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, her insanın bir engelli adayı olduğunu belirterek, belediye olarak engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine katılan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, her insanın bir engelli adayı olduğunu belirterek, belediye olarak engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Tosya Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, kutlandı. Programa, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil , İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci, Kültür İşleri Müdürü İbrahim Tabakoğlu, okul müdürleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Program çerçevesinde engelli çocuklar palyaçolarla ve müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, “Belediyemiz her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındadır. Belediye Başkanlığı olarak sadece 3 Aralık’ta değil, 365 gün vatandaşlarımızın hizmetindedir. Tüm engelli vatandaşlarımızın gününü kutluyorum” diye konuştu.