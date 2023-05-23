Niğde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Yürekler Kurs Merkezi, engelli bireylere 9 ay hizmet veriyor.

Rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan 36 özel öğrenci, düzenlenen kurlarda hem sosyalleşiyor hem de becerilerini geliştiriyor. Niğde Halk Eğitim Merkezi Özel Yürekler Özel Eğitim kursu öğretmeni Beyhan Avşar eğitimleri ve bir günün faaliyetlerini anlattı. Avşar, 3 sınıfta 36 öğrencinin eğitim aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Okulum seramik, okuma yazma etkinlikleri çiçek yapımı, taş tozu dökme, el kaslarını geliştirebilecek her türlü kursumuz 9 ay sürüyor. Sabah servis çocuklarımızı evden alıyor. Saat 13.30’da evlerine geri bırakıyor. İlk önce okuma yazmayı tekrar etmek, unutmamaları açısından kitap okutturuyoruz. Yazı yazdırıyoruz, sonra el sanatları etkinliklerine geçiyoruz. O gün programımızda ne varsa onları yaptırıyoruz. Zaten bu çocukları en fazla 20 dakika tutabiliyoruz. Onun haricinde müzik etkinliklerimiz oluyor. Eğleniyor bu şekilde motive edebiliyoruz. Çocuklarımız da mutlu oluyor, biz de mutluyuz.”