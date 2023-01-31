Karabük’ün Safranbolu ilçesinde engelliler için açılan Engelsiz Kafe’de çeşitli etkinliklere katılan engelli bireyler hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşiyor.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde engelliler için açılan Engelsiz Kafe’de çeşitli etkinliklere katılan engelli bireyler hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşiyor.

Safranbolu Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde geçtiğimiz yıl Aralık ayında Emek Mahallesinde bulunan hizmet binasını engellilerin kullanımına sunulan kafeye çevirmişti.

Engelli bireyler ile ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği Engelsiz Kafe’de Halk Eğitim Merkezinde görevli öğretmenlerin eşliğinde el işi, okuma-yazma, resim, müzik, görsel sanatlar ve spor gibi kurslar veriliyor.

Eğitim hayatını tamamlayan engelli bireyler burada aldıkları kurslarla hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşme imkanı yakalıyor.

Safranbolu Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Zeki Korkut, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “21 yaş üzeri çocuklarımız eğitim göremediği için eğitim hayatı bittiği için ya sokaklarda ya da evlerde duruyorlar. Onlara öncelik tanıyarak bu ailelerimizi bir araya getirdik. Dernek çatısı altında birleştirdik. Belediyeden yer temini için talepte bulunduk. Sağ olsun Safranbolu Belediyesi bizi kırmadı ve böyle güzel bir yer tesis ettiler. Bütün ihtiyaçlarımızı giderdiler” dedi.

Korkut, Engelsiz Kafe’de 21 yaş üzeri bireyler için Halk Eğitim Merkezi kanalıyla müzik, resim, spor gibi kurslar açtıklarını belirtti.

Çocuklarının aldıkları kurstan mutlu olduklarını ve güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Korkut, Engelsiz Kafe’de düzenlenen etkinliklerle engelli bireylerin davranış olarak değişimler yaşadığını aktardı.