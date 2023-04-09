Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’de devam eden engelsiz hobi atölyeleri bağlama kursuyla öğrencilerini müzik yolculuğuna çıkarıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde engelli bireyler, bağlama kursuyla keyifli vakit geçirdiler. Engelli bireylerin sosyal yaşama aktif şekilde katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sanatsal faaliyetler çerçevesinde farklı engel grubundaki kişilere yönelik müzik kursu oluşturuldu. Engelli bireylerin sosyal çalışmalara katılmaları, yeteneklerini keşfetmeleri için gerçekleştirilen kurs, aileler ve kursiyerler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Günün stresini, eşlik ettikleri şarkılarla atlatan engelliler eşsiz bir deneyim yaşıyorlar.