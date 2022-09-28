Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya kaldırımındaki kabartmalı engelli bandına ayağı takılan yaşlı turist, yere düşerek yaralandı. Turistin düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya kaldırımındaki kabartmalı engelli bandına ayağı takılan yaşlı turist, yere düşerek yaralandı. Turistin düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Antalya Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte kaldırımda yürüyen yaşlı turistin ayağı, tahrip olan kabartmalı görme engelli yoluna takıldı. Bir anda yüzüstü yere düşen turist, kafası ve burnundan yaralandı. Yaşlı turistin ayağının takılıp düşme anı güvenlik kameralarına yansırken, yardımına eşi, çevredeki vatandaşlar ve esnaf koştu.