Denizli’de özel engelli bakım merkezinde yangın çıktı. Dumanların sardığı binada mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Denizli’nin Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren özel engelli bakım merkezinde meydana geldi. 2 katlı binanın bodrum katındaki çamaşırhane bölümünde çıkan yangın nedeniyle binayı duman sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, duman saran binada kalan 15 engeli vatandaşları tahliye etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 13 araç ve 29 kişilik ekiple müdahale etti yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında dumandan etkilenen bir kişi bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesini ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavisi yapılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Yangından zarar gören özel bakım evinden tahliye edilen yaklaşık 70 engelli vatandaş ,Akköy Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi Uygulama Oteline yerleştirildi.