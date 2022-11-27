Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’in yaptığı köy gezilerinde gelen talepler Batman Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’in yaptığı köy gezilerinde gelen talepler Batman Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.

Gerçekleştirdiği köy gezilerinde Batman’ın Kozluk İlçesi Geçitaltı Köyü’ne giden Vali Canalp, Mahfuz Su ismindeki engelli vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı. Engelli vatandaş Su, engelli aracının motor aksamında meydana gelen arızanın giderilmesi için Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’tan yardım talebinde bulundu.

Vatandaşın motor aksamının düzenlenmesi ve kullanılabilir bir duruma getirilmesi için Batman Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü personeli harekete geçti. Yapılan ön incelemede engelli aracında; elektrik aksamı, lastik ve kaportanın yanı sıra koltukta sorunların olduğunu tespit eden belediye personeli, adeta hurdaya dönen engelli aracında büyük değişiklik gerçekleştirdi. Kısa bir süre içerisinde yapılan tamirat işleminin ardından adeta sıfır hale getirilen engelli aracı sahibi Mahfuz Su, "Valimiz köyümüzü ziyaret ettiği esnada engelli aracımın motor aksamında sorun olduğunu söyledi. Ben motor kısmının düzeltilmesini beklerken aracım baştan sona yenilenmiş halde bulunca gözlerime inanamadım. Allah başta valimiz olmak üzere tamirat işinde emeği geçenlerden razı olsun” şeklinde konuştu.