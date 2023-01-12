Adıyaman’da elektrik borcunu ödeyemeyen görme engelli aileye AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ışık oldu

Adıyaman’da elektrik borcunu ödeyemeyen görme engelli aileye AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ışık oldu

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., sosyal medyada yer alan, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaşayan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle uzun zamandır borcunu ödeyemeyen aile için duyarsız kalmadı. Şirket, iki engelli çocuğu bulunan ve kendisi de yüzde yetmiş görme engelli olan anneye ışık oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilileri, “Sosyal medyada konu olan ailemizle ilgili yaptığımız inceleme neticesinde ailenin mağduriyetinin giderilmesi kararlaştırılmıştır. Alacaktan feragat ederek söz konusu ailenin mağduriyetini gidermiş oldu. Ailenin elektrik bağlantısı yeniden yapılarak enerji kullanımı sağlandı” ifadeleri kullanıldı.