Yaşar Üniversitesi ile Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile engelsiz yaşam farkındalığının ve sürdürülebilir engelsiz çözüm odaklı hizmetlerin artırılmasını amaçlayan içerikler oluşturulacak.

Engelli bireylerin hayatların kolaylaştıran ve farkındalığın artırılması amacıyla Yaşar Üniversitesi ile gönüllülük esaslı faaliyet gösteren Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) iş birliği yaptı. Bu kapsamda çeşitli mecralarda engel oluşturan sorunların çözümüne yönelik içeriklerin oluşturulacak, toplumu bilgilendirilen bir ortam ve ağ oluşumu gerçekleştirilecek. Ayrıca erişimi kolay ve yenilikçi çevrimiçi faaliyetler yanı sıra fiziki ve sanal laboratuvar ortamlarında Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile video içeriklerin oluşturulması, sanal gerçeklik, yapay zeka, arttırılmış gerçeklik, sürükleyici gerçeklik gibi yeni nesil teknolojilere yönelik çalışmalar yapılacak. Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirilen törende iş birliği protokolünü Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Cemali Dinçer ile AYDER Başkanı Ercan Tutal imzaladı.

"Mutlu oluyoruz"

Engellerin aşıldığı projelerde yer almaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Tüm engelleri aşmak için çalışıyoruz. Destek olurken bir kişi diyerek geçmemek gerek. Bir insana dokunmak hayata dokunmaktır. Üniversitemizin adının böyle topluma fayda sağlayacak iş birliklerinin içerisinde yer alması bizi çok mutlu ediyor. Engelli bireylerin önündeki dezavantajı kaldırmak için projeler geliştirmeyi kendimize görev edindik” dedi.

"İçerik üreteceğiz"

Derneğin 25 yıllık geçmişinde binlerce insana dokunduğunu belirten AYDER Başkanı Ercan Tutal ise, “Yaşar Üniversitesi ile imzaladığımız bu protokolü, engelli bireylerin önündeki engellerin kaldırılması yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz. Dernek olarak binlerce insana dokunduk. Geride kalan çeyrek asırda güvenli bir yaşam alanı oluşturduk. Herkese açık bir kapımız var. Engelliler için kalıcı çözümler sunmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Engelsiz Yaşam Çözümleri Laboratuvarı’nda engelli bireylerin hayat kalitesini artırmak için projeler üretiyoruz. Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde hazırlanacak içerikler ile engelli bireylerin hayat kaliteleri artacak” diye konuştu.