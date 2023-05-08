Etkinlikte uçurtma uçurmanın yanı sıra, basketbol, voleybol, masa tenisi, voleybol, curling ve halat çekme oyunları da oynayan özel bireyler, masal karakterleri ile dans ederek yüz boyama etkinliğine katıldı.

Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda ‘Engelleri Uçuruyoruz’ sloganıyla düzenlenen şenlikte kurulan oyun alanları ve sahnelerle, birbirinden farklı aktiviteler yapıldı. Şenliğe aileleri ile birlikte katılan özel bireyler, güzel bir bahar havasında uçurtmalarını gökyüzüne gönderdi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi tarafından alana kurulan sahnede zumba gösterisine katılan ve mini müzik etkinliğinde masal karakterleriyle birlikte dans eden özel bireyler, basketbol, voleybol, masa tenisi, curling ve halat çekme oyunu da oynadı. Boyama etkinliğinde yüzlerini boyatan çocuklar, alanda dağıtılan uçurtmaları uçurarak gönüllerince eğlendi. Rengarenk uçurtmalar gökyüzünde uçarken, özel çocukların mutluluğu da ortaya renkli görüntüler çıkardı.

“Dolu dolu bir etkinlik oldu”

10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde önemli etkinlikleri hayata geçireceklerini ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, “Etkinliğimiz çok güzel geçti. Çocuklar, uçurtma şenliği etkinliği öncesinde zumba, mini disko, basketbol, voleybol, curling, masa tenisi, halat çekme, yüz boyama ve sosis balonlarla şekiller yapma etkinliklerine katıldı. Patlamış mısır, pamuk şekeri, sandviç, limonata gibi ikramlarımız da oldu. Sonra da uçurtmalarımızı uçurduk. Çocuklar çok eğlendi, etkinliğimiz gayet güzel geçti. Aileleri de yanlarında olunca, çok mutlu oldular” dedi.

28 yaşındaki Veli Erciyas ise etkinlikte gün boyu eğlendiğini belirterek, “Uçurtma uçurduk, zumba yaptık, basketbol oynadık, futbol oynadık, yarışmalar yaptık. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Hep bizimle ilgileniyor” diye konuştu.

14 yaşındaki Dilara Saçı da “Çok eğlendik. Basketbol oynadık, zumba yaptık ve mısır yedik. Vahap Seçer’e çok teşekkür ederim. Hepsini çok seviyorum” ifadelerini kullandı.