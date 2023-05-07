Görme engeli olmasına rağmen kendini engelli vatandaşlara adayan Kozan Beyazay Derneği Başkanı Ahmet Ünal, Tılan Mahallesi’nde 3 yıldır yatalak olarak yaşayan 81 yaşındaki Nazife teyzeye ve 2 ayrı engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Ünal ve yönetim kurulu üyeleri bir hafta içinde 3 yürüme engeli bulunan vatandaşa hayırseverlerin destekleri ile akülü tekerlekli sandalye alarak teslim etti. Nuray Topal ve geçirdiği rahatsızlık nedeni ile yürüme engeli bulunan Sinan Sarraf’a tekerlekli sandalyeleri teslim edilirken vatandaşlar engellerini aştıkları için hayırseverlere teşekkür etti.

Başkan Ahmet Ünal, "Engellilerin hayatını kolaylaştırmak, onların günlük yaşamda daha aktif olmalarını sağlamak derneğimizin öncelikli hedeflerinden biridir. Nazife teyzemize tekerlekli sandalye hediye ederek onun hayatına umut olduk. Artık evinden çıkarak, güneşli havanın tadını çıkarabilecek. Bu yardımımız, Nazife teyzemiz için küçük bir adım olabilir ama onun için büyük bir anlam ifade ediyor" dedi.

Kozan Beyazay Derneği’nin engellilere yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ünal, "Derneğimiz, engellilerin hayat kalitesinin artması için çeşitli faaliyetler yürütüyor. Engellilerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yaparak, onların günlük yaşamda daha kolay hareket etmelerini ve toplumsal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.