Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), Trakya Bölgesi’ndeki 20 bin kilometrekarelik alanda yaklaşık 2 milyon kişiye kaliteli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamanın yanında, sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma ve çevreye katkı sunmaya odaklanıyor. TREDAŞ bu çerçevede "Engelleri Aşmak İçin Bir Kapak Yeter" kampanyasını başlatarak, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile iş birliği yaptı.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), Trakya Bölgesi’ndeki 20 bin kilometrekarelik alanda yaklaşık 2 milyon kişiye kaliteli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamanın yanında, sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma ve çevreye katkı sunmaya odaklanıyor. TREDAŞ bu çerçevede "Engelleri Aşmak İçin Bir Kapak Yeter" kampanyasını başlatarak, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile iş birliği yaptı.

Bir plastik kapak ile ortopedik engelli birinin kendi başına hareket etmesini, özgürce istediği yere gidebilmesini, alışveriş yapabilmesini, gezmesini ve yaşadığı dünyayı keşfetmesini sağlanması için kampanya yapıldı. TOFD ile yapılan iş birliği sonucu yürütülen bu kampanyada toplanan kapakların geri dönüşümü sayesinde elde edilecek gelirin tamamı, akülü ve manuel tekerlekli sandalyeye kavuşmayı bekleyen binlerce kişiyi hayatla buluşturuyor.

Plastik kapakların geri dönüştürülmesi için, Genel Müdürlük ve bağlı işletmelerde yer alan ve üzerinde TOFD logosu bulunan kutularda kapaklar toplanıyor. Sadece mavi kapaklar değil, her renk ve boyuttaki plastik kapaklar kampanyaya dahil edilebiliyor. Bu sayede su şişesi kapaklarının yanı sıra damacana, yağ şişesi veya meşrubat kapakları da atılmayarak engelli vatandaşların özgür kılınmasına yardımcı olunuyor.