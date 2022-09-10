Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği tarafından engellilere yönelik yayla ve piknik etkinliği düzenlendi.

Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği tarafından engellilere yönelik yayla ve piknik etkinliği düzenlendi.

Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği tarafından Gümüşhane’nin Kazıkbeli Yaylasına düzenlenen geziye engelliler ve yakınları katıldı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Asiye Divli, "Öncelikle Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, olmak üzere Derneğimizin onursal başkanı Mustafa Yaşar Kelleci, Kürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, Kazıkbeli Yayla Söğüteli Köyü Kazıkbeli ve Kalkındırma Dernek Başkanı Aydın Baş ve hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum. Engellilerle birlikte düzenlemiş olduğumuz piknik yemeğini inşallah ilerleyen zamanlarda da yapmak istiyoruz. Bugün hava müsait olmadı ama inşallah bir dahaki yemek daha güzel olur Kürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut engelliler için tekerlekli sandalye yardımında bulundu amacımız gelecekte engelli kardeşlerimizi burada misafir edeceğiz. Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği Genel Merkezinin bir şubesini de Gümüşhane’de göreceğiz” dedi.

Engelliler adına çok güzel işler yapıldığını belirten Kürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut ise, “2 bin 300 rakımlı Kazıkbeli yaylasına hoş geldiniz. Engelliler Derneği ile birlikte çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Gerçekten yaptığınız iş çok önemli sizleri kutluyorum başarılar dilerken belediye olarak desteklerimiz devam edecektir” diye konuştu.