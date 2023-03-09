Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Özel Sporcular ve Bedensel Engelliler Arası Atletizm İl müsabakaları düzenlendi.

Kardeşköy Atletizm Pisti’nde yapılan müsabakalara 27 sporcu katılırken, dereceye girenler belli oldu. Müsabakalarda engel tanımayan sporcular düzenlenen törenle madalyalarını teslim aldı. Dereceye giren özel sporcular Konya’da, bedensel engelli sporcular ise Aksaray’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil edecek.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Kardeşköy Atletizm Pisti’nde yapılan Özel Sporcular ve Bedensel Engelliler arası Atletizm İl müsabakalarında 27 sporcumuz katılım sağladı. Müsabakalarda engel tanımayan sporcularımız madalyalarını teslim aldı. Özel sporcularımıza Konya’da, Bedensel Engelli sporcularımıza ise Aksaray ilinde gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonasında başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.