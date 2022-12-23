Türkiye’nin ilk Serebral Palsili (SP) uzay mühendisi olan Turgay Karakaş, engelleri aşa aşa ilerlediği kariyer yolculuğunu anlattığı konferansta, bedenlerin sınırlarını aşmak ve fazlasını düşlemek üzerine hayat dersleri verdi.

Türkiye’nin ilk Serebral Palsili (SP) uzay mühendisi olan Turgay Karakaş, engelleri aşa aşa ilerlediği kariyer yolculuğunu anlattığı konferansta, bedenlerin sınırlarını aşmak ve fazlasını düşlemek üzerine hayat dersleri verdi.

Bayburt Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yönetim ve Bilişim Öğrenci Topluluğu ve Engelsiz Yaşam Öğrenci Topluluğunun ASKON iş birliğiyle düzenlediği "Sen, Bedeninden Fazlasın! Fazlasını Düşle..." isimli konferansta başarı hikayesini paylaşmak üzere konuşan Türkiye’nin il Serebral Palsili uzay mühendisi Turgay Karakaş, engellerle çevrilen yaşamlar için umut ışığı olmaya ve ilham vermeye devam etti. Serebral Palsi nedeniyle toplumsal konumunun ne denli dezavantajlı olduğuna dikkat çeken Karakaş, bedeninin ötesindeki hayal dünyasını keşfetmesiyle birlikte değişen yaşam hedeflerini ve motivasyonunu öne çıkardı. Hayaller ve toplumla bütünleşme yolları arasında beden ötesi bağlar kurmanın önemine değinen Karakaş, eğitimin her şeyden önce bir tür kendini keşfetme yolculuğu olduğunu belirtti. Kendini keşfettikçe içindeki dünyanın sınırsızlığını daha iyi kavradığını kaydeden Karakaş, birçok alanda eğitim kariyerini inşaya devam ettiğini ifade etti.

Konferans sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan tarafından Turgay Karakaş’a günün anısına istinaden Dede Korkut heykelciği takdim edildi.