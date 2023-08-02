Başkan Beyazgül’ün öncülüğünde topluma değer katan, dezavantajlı vatandaşların ön planda tutulduğu hizmetleri Şanlıurfa’ya kazandırmaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi IBC Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı ile birlikte “Engelleri Sevgi ile Aşıyoruz” sloganıyla 27 engelli bireyin hayatına dokundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çeşitli yardım kuruluşlarıyla ulusal ve uluslararası işbirliğini sürdürerek yardımların vatandaşlara ulaşmasını sağlıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve IBC Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı ile yapılan işbirliği ile 27 engelli bireye akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Göç Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde IBC Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı ile yapılan iş birliği çerçevesinde gerek deprem gerekse sel felaketinde birçok vatandaşın ihtiyaçları karşılandı.

Başkan Beyazgül öncülüğünde topluma değer katan, dezavantajlı vatandaşların ön planda tutulduğu hizmetleri Şanlıurfa’ya kazandırmaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi IBC Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı ile birlikte “Engelleri Sevgi ile Aşıyoruz” sloganıyla 27 engelli bireyin hayatına dokundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde gerçekleşen elektrikli ve manuel tekerlekli sandalye dağıtım töreninde 27 adet tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı. Engelli bireylerin hayatlarına büyük kolaylık sağlayacak bu proje ile engeller de aşılmış oldu.

“Bu proje engelli bireylerimize kolaylık sağladı”

Şanlıurfa’da çok önemli proje ve hizmetleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı’mız bugün buradalar. Yine vatandaşlarımıza hayır elini uzattılar. Buradaki gönüllü arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Engelli bireylerimize arkadaşlarımıza engelli araçlarını getirerek engelli arkadaşlarımızın her birini sıkıntıdan kurtardılar. Mutlu oldular. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bizim farklı alanlarda işbirliklerimiz de var. Dezavantajlı ailelere kart yardımı konusunda da önemli mesafeler kat ettik. Güzel bir yol aldık. Güler yüzlü genç ve dinamik bir ekipten oluşuyor bu ekip, bu vakıfta görev yapan arkadaşlarımız hiçbir karşılık beklemeden dezavantajlı insanlarımızın ihtiyaçları neyse o ihtiyaçlara koşuyorlar. Şanlıurfa adına, engellilerimiz adına ihtiyaç sahipleri adına Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı’mıza çok teşekkür ediyorum. Onların Şanlıurfa’da bulunmasından çok mutlu olduğumu da ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.