Çayırova’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, engellerin kültür ve sanatla birlikte aşılacağı program düzenlenecek.

Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilecek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde, özel bireyler hazırladıkları gösterileri sunacak. ’En Büyük Engel Sevgisizliktir’ sloganıyla düzenlenecek Geleneksel Engelsiz Kültür ve Sanat Programı’nda, skeç-tiyatro, şiir, halk oyunları gösterisi yapılacak. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 3 Aralık Salı günü saat 19.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşları davet etti.