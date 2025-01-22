İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Burğut; Türkiye Sakatlar Derneği Mersin şubesinde dernek üyesi olan 23 Nisan İlkokulu öğrencimiz Muhammed Cihat Salgut için düzenlenen doğum günü etkinliğinde öğrencilerimizle bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizin kapsayıcılık vurgusunun önemli bir örneği olan ve öğrenci ve velilerimizin katıldığı etkinlikte çocuklarımız eğlenceli vakit geçirdi. Bu etkinlik, Maarif Modeli'mizin eğitimde fırsat eşitliğinin ve engelli bireylerin eğitimine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Doğum günü etkinliğine İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Burğut, Mersin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Aysun Cennet Kıldan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, Dinamik Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Mürsel Çiftçi, Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şube Başkanı Gülcan Ekirci, öğrenciler ve velileri katıldı. Davetliler, Muhammed Cihat Salgut'un doğum gününü kutlarken öğrencilerimizin sevincine ortak oldu.