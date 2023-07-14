Eskişehir’de yürüme engeli olmasına rağmen plastik toplayarak geçimini sağlamaya çalışan azimli vatandaş, görenlerin takdirini kazandı.

Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi’nde ekmek parası kazanmak için çabalayan engelli geri dönüşüm işçisi dikkatleri çekti. Doğuştan yürüme engelli olmasına rağmen çalışmaktan vaz geçmeyen azimli vatandaş, koltuk altı bastonlarıyla birlikte yanında taşıdığı bebek arabasıyla plastik toplamak için iş başına çıktı. İsmini açıklamayan, evde 5 kardeşi olduğunu belirten ve evin geçimine katkı sağlamak için elinden geleni yaptığını söyleyen engelli vatandaş, kararlılığıyla görenlerin takdirini topladı.