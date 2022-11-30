Kocaeli’de düzenlenen Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası’na 6 ilden 72 özel sporcu katılıyor. Birbirinden çekişmeli müsabakaların oynandığı şampiyonada, özel sporcular kazandıkları maçlarda büyük sevinç yaşadı.

Kocaeli’de düzenlenen Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası’na 6 ilden 72 özel sporcu katılıyor. Birbirinden çekişmeli müsabakaların oynandığı şampiyonada, özel sporcular kazandıkları maçlarda büyük sevinç yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası’na 6 ilden 72 özel sporcu katılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bando takımının çaldığı neşeli parçalara özel sporcuların eşliğinde renkli sahnelerin yaşandığı açılış seremonisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Vekili Sadettin Akçi’nin konuşmalarıyla başladı ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı. Şampiyona 3 Aralık Cuma günü sona erecek.

"Şehrimizi renklendireceksiniz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Birkaç gün beraber olacağız. Şehrimizi renklendireceksiniz. Ayağınıza sağlık. Başta siz özel sporcularımıza, hocalarımıza, kulüp yöneticilerimize, uzaktan yakından buraya teşrif edenlere ve bu güzel organizasyona emek ve destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Turnuvanın keyifle, eğlence ile başarıyla tamamlanmasını diliyorum" dedi.

Kocaeli’nin spor kenti olma yolunda ilerlediğini söyleyen Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, "Sizin başarılarınız bizi her zaman mutlu ediyor. Biz de bugün Kocaeli’de bir Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Hem eğlendiniz hem mutlu olduğunuz bir turnuva olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Onlar sporda engel tanımadılar"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak down sendromlu, otizmli, mental çocuklara ve yetişkinlere 81 ilde 15 branşta 830 spor kulübünde yaklaşık 30 bin çocuğa spor yaptırdıklarını belirten Federasyon Başkan Vekili Sadettin Akçi, bugün burada bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğu içinde olduğunu söyledi. Akçi, "Down futsal takımlarımızın bu ilk müsabakası olacak. 2023 yılında da kulüp futsal takımlarımızın sayısı artarak daha güçlü bir milli takım olma yolunda ilerleyecektir. 6 spor kulübümüzde Avrupa 2021 Futsal Avrupa Şampiyonu olmuş sporcularımız 2022 yılında Peru’da ilk defa katıldıkları organizasyonda dünya üçüncülüğünü kazanmış milli takım sporcularımız ve teknik sorumlularımız ile milli takım antrenörleri var. Onlar için ne kadar gururlansak az olur. Çünkü onlar sporda engel tanımadılar, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi başarıyla temsil ettiler" ifadelerini kullandı.

Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası’nda 2022-2023 Sezonu, A Grubu açılış müsabakasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile Ankara Amatör Sporcular ve Spor Adamları Spor Kulübü oynanan maç ile Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası’nda perde açıldı. Günün ilk karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, rakibi Ankara Amatör Sporcular ve Spor Adamları Spor Kulübü’nü 11-2 yenerek şampiyonada ilk sevici yaşadı. Diğer müsabakalarda ise İstanbul Bağcılar Belediyesi, Malatya Turgut Özal Özel Sporcular Spor Kulübü 14-2 mağlup etti.