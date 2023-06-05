Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin belli olmasının ardından iş dünyasından açıklamalar gelmeye başladı. TGSD Başkanı Ramazan Kaya, “Enflasyonla mücadele ve toplumsal refahı artırma hedeflerine katkı sağlamaya hazırız” dedi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne ilişkin bir açıklama yaptı. Kaya, açıklamasında şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 100. yılının kabinesini oluşturan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve kabinemizin bakanlarını kutluyor, ülkemizi aydınlık ve güçlü bir geleceğe taşıyacağına inandığımız çalışmaları için başarılar diliyoruz.

Türk ekonomisine gerek istihdam oluşturma gerekse ekonomik açıdan en fazla katkı sağlayan sektörler arasında yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en kapsayıcı sivil toplum kuruluşu olarak, enflasyonla mücadele ve toplumsal refahı artırma hedeflerini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Üretimimizi ve ihracatımızı artırarak ulaşabileceğimiz bu hedef için Türk hazır giyim sektörü olarak durmaksızın çalışmaya ve kamu ile güçlü bir iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz.”