Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 25 yıldan bu yana kıraathane işleten Mustafa Karayaz, enflasyona inat 1 liraya çay satışı yapmasıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 25 yıldan bu yana kıraathane işleten Mustafa Karayaz, enflasyona inat 1 liraya çay satışı yapmasıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

Ortalama çay fiyatlarının 3 lira ile 15 lira arasında değiştiği Ayvalık’ta, 1 TL’ye sattığı çaylar sayesinde evinin geçimini rahatlıkla sağlayabildiğini belirten Mustafa Karayaz, yıllarca 25 kuruştan sattığı çayı geçen yıl 1 liraya yükselttiğini ve enflasyona rağmen fiyatını da arttırmayacağının altını çizdi.

1 TL’nin üzerinde çay satışı yapanların fazla kazanma psikolojisini yaşadığını savunan Karayaz, "1 lira da bizi kurtarıyor. Allah bin bereket versin. Ben para kazanıyorum. Tam hesabını yapmadım ama bereket versin yine de yevmiyemiz ve evimizin masrafı çıkıyor. Hatta Ayvalık’ta herkes çayı 1 TL’ye indirse bile ben 25 kuruşa indireceğim. Çünkü çay, çaydanlıkta durduğu zaman 10 liraya satılsa bile para kazanmaz. Çay devridaim olacak. Çaydanlık dönecek. O yüzden de herkese tavsiyem şudur; 10 tane çay satacağınıza, fiyatı ucuz tutun 100 tane çay satın" dedi.

Kıraathanenin müdavimlerinden Coşkun Büyükadalı ise, Ayvalık’ın hiçbir yerinde 1 TL’ye çay satılmadığını kaydederek, "Ama burada kahveci 1 liraya çay satarak para kazanabiliyor. Üstelik Ayvalık genelinde odun-kömür sobasıyla ısıtılan kahvehane kalmadı. Kömürün torbasının en az 150 TL olduğu bir dönemde, kömürle ısıtılan bir kahvehanede 1 TL çay içebilmek de bir ayrıcalık" diye konuştu.